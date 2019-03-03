"Нижний Новгород" и "Сочи" победителя не выявили

"Нижний Новгород" дома сыграл вничью с "Сочи" (0:0) в рамках 25-го тура Олимп-ФНЛ.

Теперь нижегородцы располагаются на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата с 39 очками. "Сочи" с 39 баллами – 6-е.

Олимп – ФНЛ

25-й тур

"Нижний Новгород" – "Сочи" – 0:0

"Нижний Новгород": Анисимов, Абрамов, Гогличидзе, Федорив, Морозов, Фомин, Игнатович (Давыдов, 88), Носов (Симанов, 70), Аюпов, Палиенко (Воробьев, 72), Делькин (Сергеев, 56).

"Сочи": Заболотный, Калугин, Почивалин (Маргасов, 84), Юрганов, Померко, Лагатор, Бурмистров, Казаев (Горбунов, 73), Песегов, Касаев (Косянчук, 90+5), Обольский (Барсов, 62).

Предупреждения: Обольский, 58. Казаев, 64. Аюпов, 71. Почивалин, 77.

Судья: Сухой (Люберцы).

03 марта. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

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