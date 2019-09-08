Николай Савичев: «Торпедо» готовится к РПЛ? Давайте решать локальные задачи»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев после матча против «Химок» (1:0) сказал, что черно-белые не думают о премьер-лиге и решают текущие задачи.

— С победой! Главное — игра оправдалась, — сказал Савичев. — Специалисты и болельщики ожидали такой игры и она получилась. Игра держала в напряжении два тайма, мы поблагодарили ребят за самоотдачу. «Химки» хороший соперник, они сильны во всех линиях. Мы молодцы, смогли сегодня сделать то, то не смог соперник — его обыграть.

— «Торпедо» закрепилось на первом месте. Готовитесь к РПЛ?

— Давайте мы будем решать локальные задачи и будем играть в каждом матче на победу.

— Как вы оцените игру Ивана Сергеева? Не так много забивает в последнее время.

— Он сыграл нормально, но нападающие — зависимые игроки. Парень свою работу выполнил. (Ярослав Сусов)

После матча 12-го тура против «Химок» (1:0) «Торпедо» удерживает первую строчку в ФНЛ. Черно-белые оторвались от ближайших преследователей из Подмосковья на четыре очка.