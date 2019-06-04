"Невероятное чувство!" Игнашевич счастлив, что возглавил "Торпедо"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который назначен главным тренером "Торпедо", прокомментировал свой новый пост. Соглашение с 39-летним специалистом подписано по схеме "1+1".

– Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился, – приводит пресс-служба клуба слова Игнашевича. – А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. "Торпедо" всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

– Сегодня вам довелось пообщаться с футболистами. Какие впечатления оставили ребята?

– Мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают.

– Изменится ли план подготовки команды, намеченный прежним тренерским штабом?

– Мы чуть раньше выйдем из отпуска: 14 и 15 июня команда будет тренироваться в Москве, а 16-го отправится в Кратово. Там мы проведем два небольших учебно-тренировочных сбора. Времени на подготовку у нас очень мало, всего три недели, ведь уже 7 июля стартует Первенство ФНЛ.

Напомним, Игнашевич является воспитанником "Торпедо". Большую часть футбольной карьеры он провел в ЦСКА. В составе красно-синих игрок пять раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло 1-е место в группе "Центр" Олимп-ПФЛ и в следующем год сыграет в первом дивизионе.

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Игнашевич стал главным тренером "Торпедо"