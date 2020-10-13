«Нефтехимик» на выезде обыграл «Шинник»
«Нефтехимик» выиграл у «Шинника» (2:1) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.
В составе победителей отличились Илья Петров и Мераби Уридия. У ярославского клуба забил Эльдар Низамутдинов. Хозяева играли в меньшинстве с 48-й минуты после удаления Антона Бетюжова.
Олимп-ФНЛ
15-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1)
Голы: Петров, 14 (0:1). Низамутдинов, 52 (1:1). Уридия, 62 (1:2).
«Шинник»: Зириков, Тананеев, Покидышев, Патрашко (Евсеев, 80), Кутин (Гонгапшев, 87), Стешин, Носов (Самойлов, 70), Маляров (Масленников, 66), Бетюжнов, Дорофеев (Игнатович, 46), Низамутдинов.
«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Потапов, Семенов (Лелюкаев, 25. Осипов, 59. Агапов, 74), Кленкин, Уридия, Хубаев, Петров, Яковлев (Юшин, 25. Давлатов, 82), Шадрин, Ситдиков.
Предупреждения: Семенов, 9. Яковлев, 15. Низамутдинов, 17. Бетюжнов, 36. Кутин, 45+1. Юшин, 65. Масленников, 75.
Удаление: Бетюжнов, 48.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
13 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».