«Нефтехимик» на выезде обыграл «Шинник»

«Нефтехимик» выиграл у «Шинника» (2:1) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Илья Петров и Мераби Уридия. У ярославского клуба забил Эльдар Низамутдинов. Хозяева играли в меньшинстве с 48-й минуты после удаления Антона Бетюжова.

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1)

Голы: Петров, 14 (0:1). Низамутдинов, 52 (1:1). Уридия, 62 (1:2).

«Шинник»: Зириков, Тананеев, Покидышев, Патрашко (Евсеев, 80), Кутин (Гонгапшев, 87), Стешин, Носов (Самойлов, 70), Маляров (Масленников, 66), Бетюжнов, Дорофеев (Игнатович, 46), Низамутдинов.

«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Потапов, Семенов (Лелюкаев, 25. Осипов, 59. Агапов, 74), Кленкин, Уридия, Хубаев, Петров, Яковлев (Юшин, 25. Давлатов, 82), Шадрин, Ситдиков.

Предупреждения: Семенов, 9. Яковлев, 15. Низамутдинов, 17. Бетюжнов, 36. Кутин, 45+1. Юшин, 65. Масленников, 75.

Удаление: Бетюжнов, 48.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

13 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».