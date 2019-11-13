«Нефтехимик» и «Авангард» сыграли вничью

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Авангардом» (1:1) в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.

У хозяев мяч забил Дмитрий Мичуренков, у гостей — Михаил Земсков. «Нефтехимик» набрал 40 очков и занимает пятое место. У «Авангарда» 25 очков и 12-я позиция.

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард К» (Курск) — 1:1 (0:0)

Голы: Мичуренков, 78 (1:0). Земсков, 88 (1:1).

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Куликов (Потапов, 75), Ширяев, Уридия (Хубаев, 85), Шадрин (Мичуренков, 77), Макаров (Кутергин, 87), Петров, Соловьев, Ситдиков, Гилязетдинов (Галиулин, 46).

«Авангард»: Саутин, Тимошин, Лелюкаев, Гоцук, Дашаев, Коробов, Кубышкин, Машуков, Земсков, Григорьев, Минаев.

Предупреждения: Петров, 62. Хубаев, 90+1.

Судья: Амелин (Тула).

13 ноября. Казань. Стадион «Рубин».