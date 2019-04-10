На территории стадиона "Нижний Новгород" появится спортивно-развлекательная площадка

На территории стадиона "Нижний Новгород" в рамках программы наследия чемпионата мира-2018 появится спортивно-развлекательная площадка, сообщает официальный сайт правительства региона.

В июне рядом со стадионом появятся два минифутбольных поля, зона стритбола, площадка для бадминтона, йоги, зона для отдыха и зона для настольных игр, детская площадка, прокат роликов и детских машинок.

В рамках второй очереди, ближе к середине июня, на площадке появятся скейтпарк, зона пляжного волейбола, верёвочный парк и теннисный корт.

– При разработке проекта был использован опыт развлекательной площадки „Зимняя сказка“. Также проводился опрос нижегородцев очно и в социальных сетях. Мы попытались учесть все мнения, предложения и инициативы Планируется, что площадка будет работать до середины осени, – пояснил губернатор Глеб Никитин. – На территории спортивной площадки планируется проведение различных творческих фестивалей, спортивных соревнований, любительских матчей, а также организация бесплатных мастер-классов разной направленности для детей и взрослых. Также в планах проведение благотворительных мероприятий для детей из детских домов и школ-интернатов и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

На стадионе в Нижнем Новгороде состоялись четыре игры группового турнира чемпионата мира-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал. На данный момент на нем проводит домашние матчи клуб Олимп-ФНЛ "Нижний Новгород".