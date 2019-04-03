На матче "Балтика" – "Химки" у одного из болельщиков случился приступ инсульта

На 30 минуте матча "Балтика" – "Химки" у одного из болельщиков случился приступ инсульта, информирует официальный сайт калининградского клуба. Благодаря оперативно сработавшим службам, неравнодушным болельщикам и сотруднику "Балтики" Андрею Клименкову, вовремя успели оказать медицинскую помощь и быстро госпитализировать человека. Сейчас Алексей Фролов чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

"Лежал тут, думал, как же там сыграли, а мне уже говорят: 1:1, ну и слава Богу. Телефона нет, ничего нет. Потом приходят и говорят: "Балтика" выиграла 2:1. Начали спрашивать, мол это ты оттуда пришел? Что же за игра была? Буду ходить теперь туда как в Мекку".

Начальник контрольно распределительной службы Михаил Филатов подарил ветерану клубную карту категории ВИП. Теперь Алексей Леонтьевич может бесплатно посещать все домашние матчи команды. А руководство клуба не оставило ветерана без фирменного шарфа, программок прошедших матчей и фруктов для поднятия настроения.

Врачи отметили: "Хорошо, что это произошло во время матча. На счету была каждая минута. Если бы приступ случился дома, скорая не смогла бы среагировать так быстро, и приступ не прошел бы без осложнений".