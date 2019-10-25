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Мухаметшина назначили исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»

25 октября 2019, 15:10
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Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин не будет руководить командой по состоянию здоровья, сообщается на официальном сайте саранского клуба.

Отмечается, что до окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Мухаметшин.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/

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