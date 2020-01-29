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Молодежка «Луча» соблюдает меры безопасности от коронавируса

15:48
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Молодежный состав владивостокского «Луча» проводит сбор в Китае, вся команда постоянно проверяется и соблюдает меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Молодежная команда «Луча» уехала в Китай в десятых числах января и вернется домой 31-го числа. Там у нее было два контрольных матча. Команда находится в регионе, далеком от вспышки коронавируса. Вся делегация предохраняется от заражения вирусом, постоянно проверяется тепловизором, надевает маски. Все меры предосторожности соблюдаются.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200129/1564016764.html

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