Молодежка «Луча» соблюдает меры безопасности от коронавируса

Молодежный состав владивостокского «Луча» проводит сбор в Китае, вся команда постоянно проверяется и соблюдает меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Молодежная команда «Луча» уехала в Китай в десятых числах января и вернется домой 31-го числа. Там у нее было два контрольных матча. Команда находится в регионе, далеком от вспышки коронавируса. Вся делегация предохраняется от заражения вирусом, постоянно проверяется тепловизором, надевает маски. Все меры предосторожности соблюдаются.