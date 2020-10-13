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Матч «Факел» — «Алания» прерывался из-за того, что на стадионе пропал свет

13 октября 2020, 21:19
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Матч 15-го тура Олимп-ФНЛ «Факел» — «Алания» был прерван из-за того, что на стадионе было отключено электропитание, сообщает Twitter воронежского клуба. Указано, что свет отключили и по всему району возле арены.

Игра была остановлена на 80-й минуте. Как сообщает Twitter «Алании», футболисты вернулись на поле, но света на стадионе по-прежнему нет.

Позднее игра была возобновлена на 81-й минуте при счете 0:0 — проблема с электорэнергией была устранена.

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