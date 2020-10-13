Матч 15-го тура Олимп-ФНЛ «Факел» — «Алания» был прерван из-за того, что на стадионе было отключено электропитание, сообщает Twitter воронежского клуба. Указано, что свет отключили и по всему району возле арены.

На 80 минуте матч остановлен из-за того, что на стадионе, как и по всему району вокруг, было отключено электропитание ?#ФакелАлания #ЛучшаяЛигаМира pic.twitter.com/nqBdLO762h — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) October 13, 2020

Игра была остановлена на 80-й минуте. Как сообщает Twitter «Алании», футболисты вернулись на поле, но света на стадионе по-прежнему нет.

Футболисты выходят на поле, но света на стадионе по-прежнему нет — ФК «Алания» (@fc_alania) October 13, 2020

Позднее игра была возобновлена на 81-й минуте при счете 0:0 — проблема с электорэнергией была устранена.