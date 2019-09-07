«Луч» одолел «Мордовию» в матче ФНЛ
В матче 12-го тура Олимп-ФНЛ «Мордовия» принимала «Луч». Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.
Олимп — ФНЛ
12-й тур
«Мордовия» (Саранск) — «Луч» (Владивосток) — 1:2 (1:0)
Голы: Джумаев, 16 (1:0). Носов, 53 (1:1). Квеквескири, 62 (1:2).
«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Ятченко, Климов, Хрипков, Юсупов, Стрелов (Бояркин, 83), Соболев, Навлетов, Дворецков, Джумаев, Сергеев (Буранов, 72).
«Луч» (Владивосток): Котляров, Аравин, Марущак, Магадиев, Ботака-Иобома, Стеклов, С.Пономаренко (Насадюк, 63), Катрич (Абазов, 66), Саламатов (Носов, 35), Квеквескири (Кротов, 84), Гордиенко (Степанец, 74).
Предупреждения: Марущак, 27. Ятченко, 30. Саламатов, 31. Стрелов, 52. Хрипков, 54. Ботака-Иобома, 78. Юсупов, 86.
Удаление: Марущак, 70.
Судья: Васильев (Ижевск).
7 сентября. Саранск. Стадион «Старт».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/