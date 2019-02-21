12:58 21 февраля | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Левадия" выигрывала у "Чертаново" 3:1 с двумя удаленными игроками и отказалась выйти на второй тайм

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Матч за 13-е место Олимп-Кубка ФНЛ между "Чертаново" и "Левадией" не был доигран. Эстонская команда получила два удаления в первом тайме при счете 2:1, но, несмотря на игру в меньшинстве, забила еще один гол и повела 3:1.

Как сообщает официальный Твиттер "Чертаново", соперник отказался выходить на второй тайм, после чего ему присудили поражение 0:3. 

Вместо второго тайма "Чертаново" провел 45-минутную двустороннюю игру.

Олимп-Кубок ФНЛ

Матч за 13-е место

"Чертаново" (Россия) - "Левадия" (Эстония) - 3:0 (+:-)

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