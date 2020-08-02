«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

«Крылья Советов» в первом туре ФНЛ сыграли вничью с «Балтикой» со счетом 0:0.

Для самарцев это первый матч в турнире после вылета из Тинькофф РПЛ.

В следующем туре «Крылья» встретятся с «Велесом» 8 августа, «Балтика» в этот же день примет «Волгарь».

Олимп — ФНЛ

1-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — 0:0

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Комбаров (Горшков, 84), Бурлак, Зеффан, Чернов, Кабутов (Витюгов, 82), Пруцев, Зиньковский (Ежов, 70), Гацкан, Цыпченко (Гынсарь, 72), Сарвели.

«Балтика» (Калининград): Бориско, Тишкин, Мещанинов, Кузьмин (Мусаев, 90), Казаев, Альшин, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 85), Макарчук, Чочиев (Шаваев, 60), Аллеф (Маркин, 59).

Предупреждения: Мещанинов, 36. Тишкин, 57. Макарчук, 77. Кашчелан, 85.

Судья: Фролов (Москва).

2 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».