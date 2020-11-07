«Крылья Советов» с крупным счетом победили «Акрон», Зиньковский и Сергеев забили по голу

В матче 20-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Крылья Советов» одержали победу над «Акроном». Самарцы разгромили соперника со счетом 3:0. В составе победителей в первом тайме голами отметились Антон Зиньковский, Иван Сергеев и Владимир Полуяхтов.

Отметим, что тольяттинцы заканчивали этот матч вдевятером.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Акрон» (Тольятти) — 3:0 (3:0)

Голы: Зиньковский, 8 — с пенальти (1:0). Сергеев, 10 (2:0). Полуяхтов, 32 (3:0).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Комбаров, Горшков, Солдатенков, Полуяхтов (Карпов, 46), Чернов, Кабутов (Шерстнев, 71), Витюгов, Зиньковский (Божин, 62), Сарвели (Голенков, 37), Сергеев (Цыпченко, 60).

«Акрон» (Тольятти): Нестеренко, Киреев, Морозов (Дудиков, 89), Жестоков, Квеквескири, Газданов (Друковский, 43), Потапов (Эмини, 46), Герюгов, Чудин, Делькин, Иванников (Босов, 46. Елеев, 76).

Предупреждения: Делькин, 8. Босов, 48. Друковский, 50. Шерстнев, 77. Карпов, 82. Божин, 85.

Удаления: Квеквескири, 13. Киреев, 75.

Судья: Кукуляк (Калуга).

7 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Чертаново» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (0:1)

Голы: Саная, 28 (0:1). Глушков, 64 (0:2). Надольский, 73 (1:2).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Молодняков, Никитенков, Гудков (Алексеев, 72), Надольский (Пиняев, 78), Герчиков, Сулейманов, Левин (Завезен, 62), Першин, Савельев (Молчанов, 26).

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Марков (Абрамов, 62), Цховребов, Сухомлинов, Рукас, Кичин, Песиков (Сахаров, 81), Ланин, Глушков (Раздорских, 64), Зотов, Саная (Лескано, 78).

Предупреждения: Герчиков, 12. Молчанов, 86.

Удаление: Першин, 47.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

7 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Волгарь» (Астрахань) — «Торпедо М» (Москва) — 3:2 (2:1)

Голы: Воробьев, 7 (1:0). Погосов, 38 (2:0). Калмыков, 45+1 (2:1). Локтионов, 53 (3:1). Рязанцев, 69 (3:2).

Нереализованный пенальти: Магаль, 26 (вратарь)

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Лобкарев (Сергеев, 63), Козлов, Ведерников (Хомуха, 90), Локтионов, Журавлев, Полубояринов, Болонин, Павлишин (Емельянов, 78), Погосов (Белоус, 68), Воробьев.

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Редькович (Евдокимов, 46), Шоркин, Прошкин (Кертанов, 46), Самсонов, Дворецков (Баланюк, 46), Адаев, Нетфуллин, Магаль (Елисеев, 70), Рязанцев (Лебеденко, 80), Калмыков.

Предупреждения: Редькович, 30. Прошкин, 32. Калмыков, 56. Болонин, 66. Елисеев, 82.

Судья: Чистяков (Азов).

7 ноября. Астрахань. Стадион «Центральный».