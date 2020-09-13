«Крылья Советов» обыграли «Томь», одержав третью победу подряд

«Крылья Советов» обыграли «Томь» в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Самарцы одержали третью победу подряд и поднялись на шестое место в таблице. «Томь» еще не выигрывала в этом сезоне и с двумя очками занимает предпоследнее место.

В другой встрече «Чайка» победила «Акрон» с таким же счетом.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:2 (0:1)

Голы: Гогличидзе, 41 (0:1). Савичев, 61 — с пенальти (0:2).

«Акрон»: Волков (Гойло, 32), Морозов, Жестоков, Киряков (Босов, 22), Киреев, Садыков, Потапов (Горбунов, 75), Чудин (Яцкий, 68), Делькин, Иванников, Титов (Газданов, 55).

«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Хозин, Гаджибеков, Хайруллов, Леонтьев (Оразов, 87), Палиенко (Дегтярев, 82), Володкин (Глушков, 80), Алейников (Карташов, 71), Савичев, Хохлачев (Белоус, 79).

Предупреждения: Чудин, 20. Савичев, 26. Филиппов, 64. Глушков, 86.

Судья: Соколов (Воронеж).

13 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Крылья Советов» (Самара) — «Томь» (Томск) — 2:0 (0:0)

Голы: Сергеев, 60 (1:0). Голенков, 69 (2:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Божин (Чернов, 86), Горшков (Зеффан, 77), Полуяхтов, Солдатенков, Гацкан (Якуба, 73), Зиньковский, Витюгов, Ежов, Сарвели (Голенков, 68), Сергеев (Гынсарь, 80).

«Томь»: Вавилин, Каленкович, Синяк, Бугриев, Белов, Киреенко (Андреев, 83), Казанков (Ахъядов, 79), Талалай, Шалаев, Поярков, Визнович (Долгов, 59).

Предупреждения: Шалаев, 25. Сарвели, 38. Талалай, 45+2. Казанков, 77. Поярков, 81.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

13 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена». 4307 зрителей.