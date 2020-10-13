«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», «Чайка» уступила «Оренбургу»

В матче 15-го тура Олимп-ФНЛ «Крылья Советов» победили «Спартак-2» (2:1).

В составе победителей отличились Антон Зиньковский и Иван Сергеев. У красно-белых забил Руслан Литвинов.

В другом матче «Оренбург» на выезде победил «Чайку» (1:0). Единственный мяч забил Жига Шкофлек.

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Зиньковский, 37 — с пенальти (1:0). Литвинов, 52 (1:1). Сергеев, 79 (2:1).

«Крылья Советов»: Фролов, Горшков (Тюрин, 90+2), Чернов, Божин, Полуяхтов, Гацкан, Ежов (Солдатенков, 88), Якуба (Комбаров, 77), Зиньковский (Витюгов, 84), Сергеев, Цыпченко (Кабутов, 70).

«Спартак-2»: Селихов, Дьяков, Воропаев, Голосов (Миронов, 71), Гапонов, Баду (Вит.Шитов, 87), Петрунин (Лайкин, 85), Литвинов, Оганесян, Маркитесов (Муминов, 73), Нимели (Осмоловский, 78).

Предупреждения: Чернов, 44. Божин, 51. Гапонов, 66. Сергеев, 67. Баду, 76.

Судья: Жабченко.

13 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 3829 зрителей.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Оренбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Шкофлек, 38.

«Чайка»: Юнусов, Гогличидзе, Гаджибеков (Гарновский, 79), Пискунов, Хайруллов, Володкин (Хозин, 62), Чочиев (Васильев, 85), Глушков (Савичев, 55), Леонтьев, Алейников, Кулишев.

«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Смирнов, Сиваков, Мамин, Капленко, Шкофлек (Прудников, 78), Аюпов, Эктов, Фамейе (Скворцов, 85), Чуканов (Ткачук, 65).

Предупреждения: Хайруллов, 20. Мамин, 45. Кеняйкин, 68. Пискунов, 71. Скворцов, 90+4.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

13 октября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».