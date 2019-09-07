«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура Олимп-ФНЛ «Спартак-2» принимал «Краснодар-2». Гости одержали крупную победу со счетом 3:0.

После этого успеха краснодарцы набрали 12 очков и на время выбрались из зоны вылета.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:3 (0:1)

Голы: Онугха, 29 (0:1). Черников, 63 (0:2). Онугха, 69 (0:3).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Гапонов, Воропаев, Миронов, Сазонов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов (Тиуб, 78), Бакалюк, Васильев (Самбу, 73), Руденко.

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Таранов, Стежко, Бочко (Марков, 73), Ивашин, Жигулев (Сперцян, 58), Григорян (Апеков, 83), Мацукатов, Черников, Сабуа (Сергеев, 55), Онугха (Халназаров, 90).

Предупреждения: Марков, 77. Руденко, 81.

Судья: Панин (Дмитров).

7 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».