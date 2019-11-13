«Краснодар-2» разгромил «Енисей» в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ — 4:0. Кубанцы поднялись на 12-е место, оторвавшись от зоны вылета на 4 очка. «Енисей» идет 16-м.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 4:0 (1:0)

Голы: Онугха, 42 — с пенальти (1:0). Воротников, 75 (2:0). Онугха, 84 — с пенальти (3:0). Сабуа, 89 (4:0).

«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Сабуа, 67), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Марков, 61), Сперцян (Якимов, 53), Черников (Таранов, 86), Мацукатов, Онугха, Сергеев (Воротников, 70).

«Енисей»: Опарин, Бугаев, Рожков, Киреев, Гасанов, Харитонов (Ломакин, 46), Хубулов (Комков, 56), Раздорских, Савичев, Зотов (Иванов, 52), Долгов (Делькин, 46).

Предупреждения: Мацукатов, 24. Черников, 70. Рожков, 90+1.

Удаление: Мацукатов, 40 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Фролов (Москва).

13 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».