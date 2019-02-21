"Краснодар-2" по пенальти обыграл "Пюник" в матче за 11-е место на Кипре

"Краснодар-2" по пенальти победил "Пюник" в матче за 11-е место на Олимп-Кубке ФНЛ (2:2, пенальти - 3:2). На 40-й минуте "быки" остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник Николай Бочко.

Олимп-Кубок ФНЛ

Матч за 11-е место

"Пюник" - "Краснодар-2" - 2:2 (2:2). Пенальти - 2:3

Голы: Стежко, 4 - в свои ворота (0:1). Миранян, 17 - с пенальти (1:1). Стежко, 25 (2:1). Онугха, 35 (2:2).

Предупреждение: Бочко, 32.

Удаление: Бочко (Краснодар-2), 40.

Судья: Опейкина (Челябинск).

21 февраля. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipal Stadium".

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