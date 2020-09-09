Корян и Безлихотнов продолжат карьеру в Казахстане

Клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска пополнился сразу двумя футболистами из России. Контракты подписаны с полузащитником Никитой Безлихотновым и форвардом Русланом Коряном. Соглашения рассчитаны до конца чемпионата, сообщает пресс-служба клуба.

Безлихотнов в минувшем сезоне выступал за «Армавир» в чемпионате Олимп ФНЛ, проведя 24 встречи и забив в них три гола. А Корян играл в воронежском «Факеле». На счету форварда два мяча в 15 встречах.