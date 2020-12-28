Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился впечатлениями от работы в томском клубе. По словам специалиста, у команды есть потенциал, но ей часто не везло по ходу сезона.

— Все в клубе хотят, чтобы «Томь» играла как больше в атаку и забивала по несколько голов за игру, — сказал Кержаков в интервью пресс-службе клуба в Instagram. — Сейчас мы забиваем слишком мало для высоких мест, мы требуем от нападающих чаще бить по воротам. Если есть возможность для удара — бей.

Мы недосчитались большого количества очков: где-то не реализовали моменты, где-то привезли сами. За 15 матчей, что я руковожу командой, мы только 1-2 матча явно уступили сопернику. Весь тренерский штаб и руководство полны оптимизма.

После 26 туров «Томь» занимает 21-е место в таблице из 22 команд, имея в активе 17 очков.