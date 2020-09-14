На матч 10-го тура Олимп ФНЛ «Нижний Новгород» — «Шинник» назначена бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Встреча состоится 19 сентября, сообщает сайт нижегородского клуба.

Помощники главного судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), резервный арбитр — Егор Егоров (Нижний Новгород). Инспектор матча — Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), а делегат — Дмитрий Карабин (Москва).

В предыдущем туре Казарцев работал на матче «Балтика» — «Велес» (1:2) и показал 11 желтых и 1 красную карточки. В РПЛ рефери не судит с 1-го тура, в котором был главным арбитром скандальной игры «Спартак» — «Сочи» (2:2).