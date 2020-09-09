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Капитан «Оренбурга» Малых провел рекордный 300-й матч за клуб

9 сентября 2020, 21:27
Андрей Малых и Дмитрий Андреев. Фото Twitter
Андрей Малых и Дмитрий Андреев. Фото Twitter
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Матч 8-го тура Олимп-ФНЛ против «Шинника» (3:0) стал для капитана «Оренбурга» Андрея Малых рекордным 300-м в составе клуба. После игры Малых получил от спортивного директора и многолетнего партнера по обороне Дмитрия Андреева памятный приз.

— С каким защитником вам было комфортнее всего играть? — спросил репортер Андрея Малых.

— Конечно, с Дмитрием Степановичем, — со смехом ответил футболист. — Приятно было со всеми, а с ним особенно.

Малых защищает цвета «Оренбурга» с 2010 года и прошел с ним путь из ПФЛ в премьер-лигу.

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