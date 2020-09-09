Капитан «Оренбурга» Малых провел рекордный 300-й матч за клуб

Матч 8-го тура Олимп-ФНЛ против «Шинника» (3:0) стал для капитана «Оренбурга» Андрея Малых рекордным 300-м в составе клуба. После игры Малых получил от спортивного директора и многолетнего партнера по обороне Дмитрия Андреева памятный приз.

— С каким защитником вам было комфортнее всего играть? — спросил репортер Андрея Малых.

— Конечно, с Дмитрием Степановичем, — со смехом ответил футболист. — Приятно было со всеми, а с ним особенно.

Сегодняшний матч с «Шинником» стал для капитана нашей команды Андрея Малых рекордным юбилейным ТРЁХСОТЫМ в составе клуба! С 2010 года, на протяжении 11 лет Андрей неизменно защищает сине-белые цвета, пройдя с командой все дивизионы на профессиональном уровне! pic.twitter.com/5kzc1YisHG — ФК Оренбург (@fcorenburg) September 9, 2020

Малых защищает цвета «Оренбурга» с 2010 года и прошел с ним путь из ПФЛ в премьер-лигу.