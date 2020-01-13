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Иван Иванченко покинул «Армавир»

11:02
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«Армавир» и нападающий Иван Иванченко расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. В составе «Армавира» 21-летний форвард выступал с 29 июня 2019 года, за это время он выходил на поле 16 раз, забил один гол.

Иванченко является воспитанником пермского «Амкара». Он также играл за «Ладу-Тольятти», «Зенит-2», «Анжи» и пермскую «Звезду».

Дополнительная информация

https://fcarmavir.ru/news/fk-armavir-i-ivan-ivanchenko-rastorgli-rastorgli-trudovoi-dogovor-po-soglasheniyu-storon

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