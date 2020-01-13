Иван Иванченко покинул «Армавир»
11:02
«Армавир» и нападающий Иван Иванченко расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. В составе «Армавира» 21-летний форвард выступал с 29 июня 2019 года, за это время он выходил на поле 16 раз, забил один гол.
ФК «Армавир» и Иван Иванченко расторгли трудовой договор по соглашению сторон. https://t.co/Dgaaa4NkDx#фкармавир #впередармавир #FCA #fcarmavir pic.twitter.com/1bBxsjWj0n— ФК «Армавир» (@fcarmavir) January 13, 2020
Иванченко является воспитанником пермского «Амкара». Он также играл за «Ладу-Тольятти», «Зенит-2», «Анжи» и пермскую «Звезду».
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