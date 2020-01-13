Иван Иванченко покинул «Армавир»

«Армавир» и нападающий Иван Иванченко расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. В составе «Армавира» 21-летний форвард выступал с 29 июня 2019 года, за это время он выходил на поле 16 раз, забил один гол.

Иванченко является воспитанником пермского «Амкара». Он также играл за «Ладу-Тольятти», «Зенит-2», «Анжи» и пермскую «Звезду».