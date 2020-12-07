Источник: судья Максим Матюнин отстранен от работы до конца сезона

Российский футбольный арбитр Максим Матюнин отстранен от работы как минимум до конца сезона, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Такое решение было принято с учетом Представления следственного департамента МВД, поступившего в РФС.

Ранее арбитры Максим Матюнин и Алексей Качанов были допрошены полицией по делу о договорных матчах. По информации источников, оба арбитра уже неоднократно были на допросах и в ближайшее время могут стать фигурантами новых уголовных дел. Выйти на судей удалось во время расследования дела в отношении бывшего гендиректора песчанокопской «Чайки» Олега Баяна по еще одному договорному матчу — с новороссийским «Черноморцем».

Сами судьи пока отрицают свою причастность к договорным матчам, однако сотрудникам полиции уже удалось установить, что Антон Качанов регулярно делает ставки на футбольные матчи.