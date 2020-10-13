«Иртыш» дома обыграл «Акрон»

«Иртыш» победил «Акрон» (1:0) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч забил Игорь Киреев на 45-й минуте. Омский клуб набрал восемь очков и занимает последнее, 22-е место. «Акрон» на 17-м месте — 14 очков.

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (1:0)

Гол: И.Киреев, 45.

«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Рукас, Магадиев, Саламатов (Третьяков, 71), И.Киреев (Кербс, 84), Подоксенов, Киселев, Кротов, Сычевой (Бурюкин, 90), Гордиенко (Шмыков, 90+1).

«Акрон»: Волков, Морозов, Елеев (Киряков, 46), Садыков, Верхунов, Газданов, Квеквескири (Друковский, 81), Герюгов (Потапов, 75), Чудин, Делькин, Иванников (А.Киреев, 73).

Предупреждения: Подоксенов, 33. Кротов, 53. Квеквескири, 53. Киселев, 71. Гордиенко, 74. Потапов, 78. Кербс, 86. А.Киреев, 90+1.

Судья: Васильев (Ижевск).

13 октября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».