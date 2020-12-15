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Игроки «Крыльев» Сергеев и Зиньковский больше всех пробили по воротам в осенней части ФНЛ

15 декабря 2020, 17:10
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев нанес 97 ударов по воротам соперника в осенней части Олимп-ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги. 47 из них пришлись в створ. Это лучшие показатели лиги в нынешнем сезоне.

Второе место занимает одноклубник Сергеева Антон Зиньковский — 78 ударов, из них 28 в створ.

На один удар в створ больше нанес Дмитрий Воробьев из «Волгаря». Всего на его счету 66 ударов.

Иван Сергеев лидирует в гонке бомбардиров с почти двукратным перевесом: 22 гола против 12 у Воробьева и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара-2».

Сезон в ФНЛ возобновится 27 февраля.

Дополнительная информация:

https://t2p.pw/8iBbBYlfe7

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