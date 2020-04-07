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Игрок «Чертаново», находясь на самоизоляции, станцевал как в кино

7 апреля 2020, 23:56
Егор Рудковский. Фото gazeta-na-varshavke-chertanovocentr.ru.
Егор Рудковский. Фото gazeta-na-varshavke-chertanovocentr.ru.
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Полузащитник «Чертаново» Егор Рудковский, который находится на самоизоляции дома, повторил танец Алексея Беглова из фильма «Зимний вечер в Гаграх».

? ? В роли Алексея Беглова из кинофильма «Зимний Вечер в Гаграх» @rudkovskiy10 Егор Рудковский Idea by @nikpikelarin Made by @andreychertanovo In cooperation with @moskomsport Starring @rudkovskiy10 #Москомспорт #Московскийспорт #территорияспорта #ЗдоровоеУтро #ЧемпионскаяЗарядка #спортнормажизни #тренируйсядома #Чертаново #ЛучшаяЛигаМира #ЛучшеДома #ОставайтесьДома #БудьДома #StayHome #EnCasa #2Drots #Спорт #Москва #МоскваВСпорте #СтолицаСпорта #коронавирус #COVID19 #кареншахназаров #мосфильм #егоррудковский #евгенийевстигнеев #александрпанкратовчёрный #зимнийвечервгаграх #гагры #ссср #рсфср @fnleague @fnl.ru @rfsruofficial @fcchertanovo @chertanovofootball @moskomsport @mosfilm_official

Публикация от ФК Чертаново (@fcchertanovo)

Идея принадлежала директору клуба Николаю Ларину. Видео опубликовал официальный Instagram клуба. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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