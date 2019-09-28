Игорь Лебеденко: «У «Торпедо» нет задачи выхода в РПЛ»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал об успешной игре команды в ФНЛ. Москвичи с 37 очками возглавляют турнирную таблицу.

— Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов, — цитируют «Известия» Лебеденко. — Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестеренки (улыбается). Мы делаем всё для результата. Кто-то говорит, что в некоторых матчах нам помогает фарт, но его нужно еще заслужить. Мы реально много работаем и на тренировках, вне поля и будем стараться прибавлять.

Выход в РПЛ? Выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем свое дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побежать и идти от игры к игре.