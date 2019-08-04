Игорь Лебеденко: "Словами расположение болельщиков точно не верну"

Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко после матча 5-го тура Олимп-ФНЛ против "Армавира" (2:1) заявил, что был рад забить гол в этой встрече.

- Что можете сказать об игре? Приятно принести победу родному клубу?

- Победа – всегда приятно, забить – вдвойне. Но сам гол не влияет – главное, что три очка набрали.

- По ходу этой игры было ощущение, что может повториться история в Нижнем, когда "Торпедо" вело в счете, но в итоге потерпело поражение.

- Не было ощущения, что игра выходит из-под контроля. Мы выглядели лучше во всех компонентах игры, до забитого гола у них вообще ничего не получалось – потом был один удар в штангу, и все. Команда новая, им еще надо сыграться, воспитать дух победителя в дальнейшем. Я считаю, что абсолютно заслуженно мы сегодня победили.

- Торпедовские болельщики неоднозначно встретили ваше возвращение, нередко скандируя неприятные кричалки в ваш адрес. После вашего гола ситуация может измениться? Как вообще к ней относитесь?

- Надеюсь, что изменится. Со всеми болельщиками во всех командах у меня были хорошие отношения. Как исправить? Только игрой смогу им доказать, потому что словами точно не получится.

- Сколько голов планируете забить в этом сезоне за "Торпедо"?

- Совершенно не влияет. Будет гораздо важнее, если я забью один мяч и помогу решить задачи команды, нежели чем я забью больше голов, но мы будем в нижней части таблицы.

- Какая-то конкретная задача стоит у команды?

- Выиграть в каждом матче. (Евгений Белоусов, Константин Колмаков)

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