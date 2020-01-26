Игорь Чугайнов: «Порой в России система «осень-весна» наносит вред»

Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок». По его словам, проблема в планировании бюджетов.

— «Химки» отказались от борьбы за выход в РПЛ. Экономические реалии нашего времени?

— Я бы не стал сейчас говорить об экономических реалиях. Наверное, задачи должны ставиться заранее. Людям нужно все рассчитать еще перед началом сезона. Надо прогнозировать ситуацию не на один месяц, а минимум на три года. К сожалению, в нашей стране этого не происходит. А превалирует шараханье из стороны в сторону. Сегодня хотим — выходим, а завтра уже не желаем. Все это, конечно, мешает развитию футбола.

— При этом «Химки» предпринимали в последнее время попытки найти спонсоров.

— Опять-таки — нужно искать спонсоров заранее, до начала чемпионата. Вся эта ситуация доказывает, что порой в России система «осень-весна» наносит вред.

— Почему?

— Потому что бюджеты у нас принимаются 1 января. Это не дает клубам поставить серьезную задачу хотя бы на год и выполнять ее. (Виталий Айрапетов)

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