Игорь Чугайнов: «Нужен лимит бюджетов клубов»

Известный тренер Игорь Чугайнов? в интервью «СЭ» высказался о финансовых проблемах клубов Олимп — ФНЛ. По его словам, в клубную систему можно внедрить потолок бюджетов.

— В «Луче» уже пять месяцев не платят зарплату, но команда все-таки продолжит выступления в сезоне. Отличительная черта ФНЛ последних лет?

— Надо жить по средствам. Я только что столкнулся с этой ситуацией в «Новосибирске». Первые полгода приходилось очищаться от всех этих дел. Считаю, нужно смотреть на то, насколько прозрачно ведет деятельность клуб, можно ли ему открывать трансферное окно. Порой на контрактах висят игроки с непонятными суммами. Такие вещи надо прекращать. Отделу лицензирования РФС нужно внимательнее следить за проблемными командами. Пусть люди наведут финансовый порядок. А то какой-то аврал, ей богу. То снимаются, то возвращаются.

— В свете того, что сейчас происходит в ФНЛ (с «Химок» снимают задачу по выходу в РПЛ, «Луч» испытывает серьезные финансовые проблемы), как относитесь к идее расширения премьер-лиги до 18 команд?

— Я считаю эту меру несвоевременной. Сейчас у нас нет достаточного числа клубов, которые могут конкурировать в РПЛ. Ну и надо учитывать экономические аспекты. Мы все говорим о лимите на легионеров и потолке зарплат. А почему бы не рассмотреть другую идею.

— Какую?

— Лимит бюджетов клубов. Тогда, возможно, мы получим более интересное соревнование. А когда у одной команды годовой бюджет в 10 раз больше, как с ним конкурировать?

— А как можно ввести лимит бюджетов?

— Все просто. Высчитывается среднее арифметическое среди всех бюджетов. Получаем цифру. Клубы могут ее увеличить на 20-25 процентов. Не выше. (Виталий Айрапетов)

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