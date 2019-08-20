Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич посетил матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Енисей», информирует официальный Twitter красноярского клуба. Встреча пройдет в Москве, начало — в 16.00 (мск).

Игнашевич присутствует на игре в компании тренерского штаба «Торпедо». Москвичи сыграют с «Енисеем» 25 августа в матче 10-го тура ФНЛ.