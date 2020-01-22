Игнашевич поставил подножку Алдонину. Так Евгения поздравили с 40-летием в «Торпедо»

22 января тренеру «Торпедо» Евгению Алдонину исполнилось 40 лет. Тренерский штаб московской команды вместе с игроками устроили Алдонину праздничный коридор.

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сделал подножку Евгению, когда тот проходил через тоннель.

«Торпедо» с 51 баллом располагается на второй строчке в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 25 игр.

Алдонин вошел в тренерский штаб команды с начала января 2020-го. Евгений и Сергей вместе ранее выступали за ЦСКА.