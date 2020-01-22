Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Игнашевич поставил подножку Алдонину. Так Евгения поздравили с 40-летием в «Торпедо»

22 января 2020, 17:52
Теги:

22 января тренеру «Торпедо» Евгению Алдонину исполнилось 40 лет. Тренерский штаб московской команды вместе с игроками устроили Алдонину праздничный коридор.

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сделал подножку Евгению, когда тот проходил через тоннель.

«Торпедо» с 51 баллом располагается на второй строчке в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 25 игр.

Алдонин вошел в тренерский штаб команды с начала января 2020-го. Евгений и Сергей вместе ранее выступали за ЦСКА.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир