«Химки» забили 7 голов «Тамбову» и выиграли Кубок ФНЛ

«Химки» стали победителями Кубка ФНЛ. В финальном матче подмосковный клуб разгромил «Тамбов» со счетом 7:0. Хет-трик сделал украинец Артем Полярус.

Представитель РПЛ вышел на финал Кубка ФНЛ смешанным составом — команда должна была сегодня вернуться со сборов на Кипре. В стартовом составе появились шесть футболистов на просмотре. Еще один игрок на просмотре попал в запас, кроме него в число запасных вошли три футболиста «Шинника», а также тренер команды — завершивший карьеру в 2016 году 40-летний Виталий Булыга.

Ранее была отменена игра за третье место между «КАМАЗом» и «Шинником» — челнинский клуб не смог обменять билеты и покинул сборы на Кипре раньше времени.

Кубок ФНЛ разыгрывается в девятый раз в истории. Трижды турнир выигрывал «Урал», по одному разу — «Луч», «Волгарь», «Оренбург», «Факел» и «Авангард».

Кубок ФНЛ

Финал

«Химки» — «Тамбов» — 7:0 (5:0)

Голы: Барков, 3 (1:0). Корян, 13 (2:0). Полярус, 32 (3:0). Полярус, 36 (4:0). Трошечкин, 38 (5:0). Полярус, 54 (6:0). Скворцов, 78 (7:0).

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

27 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».