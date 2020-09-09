Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин рассказал, что предложил пост главного тренера команды Александру Кержакову, старшему тренеру юношеской сборной России.

— Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны, — приводит слова Жвачкина официальный интернет-портал Администрации Томской области. — Сегодня его мечта — стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи».