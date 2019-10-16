Губернатор назвал причины смены главного тренера «Нижнего Новгорода»

Как сообщал «СЭ», Дмитрий Черышев был уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Команду возглавил Роберт Евдокимов.

— Прошедший сезон показал, что перемены «Нижнему Новгороду» необходимы, — приводит слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ТАСС. — Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в чемпионате Олимп-ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится.

Главная задача — выход в премьер-лигу — не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды.

Последним клубом Евдокимова был волгоградский «Ротор», который специалист возглавлял с мая по ноябрь 2018 года.