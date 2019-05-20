Голкипер "Спартака-2" Шитов грубо ошибся в матче с "Томью". Видео

"Томь" обыграла "Спартак-2" (2:1) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей дубль сделал Александр Ставпец.

На 60-й минуте Ставпец забил после грубой ошибки вратаря спартаковцев Антона Шитова. Пытаясь поймать мяч, он упал и не сумел помешать голу.

"Томь" с 63 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-2" – 45 баллов и 13-я строчка.

Ближайший преследователь "Томи" – "Нижний Новгород" с 59 баллами после 37 туров. Томский клуб обеспечил себе участие в стыковых матчах за право играть в РПЛ.