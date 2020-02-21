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Голкипер Авдюшкин пополнил состав «Ротора»

15:11
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Голкипер Даниил Авдюшкин пополнил состав «Ротора», сообщает официальный сайт клуба.

26-летний вратарь является воспитанником академии Коноплева. В молодежном первенстве выступал за пензенский «Зенит». В дальнейшем в карьере Авдюшкина были тольяттинская «Академию», «Сибирь» и «Сибирь-2», а также «Динамо» (Киров). Футболист играл за рубежом — за молдавские клубы «Спикул» и «Сперанца». Последним местом работы игрока стал ростовский СКА.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=9304

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