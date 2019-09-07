Гол Кацаева принес «СКА-Хабаровску» победу над «Авангардом»

«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в 12-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Единственный гол забил Адлан Кацаев.

«СКА-Хабаровск» набрал 21 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Авангард», в активе которого 11 очков, занимает 15-е место.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Авангард К» (Курск) — 1:0 (0:0)

Гол: Кацаев, 49.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Соромытько, Зайцев, Шляков, Мищенко, Кацаев (Сато, 84), Никифоров, Квеквескири, Малеев (Оанча, 75), Камилов, Гаджимурадов (Брагин, 68), Кузьмичев (Базелюк, 46).

«Авангард К» (Курск): Чагров, Тимошин (Кубышкин, 46), Дашаев, Войнов, Лелюкаев, Чиркин (Бреев, 78), Касаев, Земсков (Машуков, 29), Батютин (Каюмов, 72), Коробов, Минаев.

Предупреждения: Земсков, 11. Коробов, 20. Мищенко, 24. Чиркин, 76.

Судья: Сухой (Люберцы).



7 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина..