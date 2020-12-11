Гогниев и Евдокимов названы лучшими тренерами ФНЛ в ноябре и декабре
Объявлены лучшие тренеры ФНЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.
По версии болельщиков, победил наставник «Алании» Спартак Гогниев. Лига лучшим выбрала главного тренера «Нижнего Новгорода» Роберта Евдокимова.
«Алания» в ноябре и декабре выиграла пять встреч и трижды сыграла вничью. В активе «Нижнего Новгорода» шесть побед, одна ничья и одно поражение.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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