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Гогниев и Евдокимов названы лучшими тренерами ФНЛ в ноябре и декабре

11 декабря 2020, 16:59
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Объявлены лучшие тренеры ФНЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.

По версии болельщиков, победил наставник «Алании» Спартак Гогниев. Лига лучшим выбрала главного тренера «Нижнего Новгорода» Роберта Евдокимова.

«Алания» в ноябре и декабре выиграла пять встреч и трижды сыграла вничью. В активе «Нижнего Новгорода» шесть побед, одна ничья и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/10279

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