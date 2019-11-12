Глушенков и три игрока «Нижнего Новгорода» — в сборной тура Олимп-ФНЛ
12 ноября 2019, 18:02
Олимп-ФНЛ опубликовала символическую сборную 22-го тура Олимп-ФНЛ по индексу InStat. В нее вошли три футболиста «Нижнего Новгорода» — Иван Темников, Али Гаджибеков и Артем Комолов.
Полностью сборная выглядит следующим образом: Филиппов («Енисей») — Темников («Нижний Новгород»), Шишкин («Торпедо»), Гаджибеков («Нижний Новгород»), Гапон («Химки») — Брагин («СКА-Хабаровск»), Иванов («Енисей»), Комолов («Нижний Новгород»), Галиулин («Нефтехимик») — Глушенков («Спартак-2»), Алеф («Балтика»).
?В символической сборной 2?2?-го тура по индексам @InStatFootball три представителя @fcnn2018 и два @FCEnisey. pic.twitter.com/DXT2cmcMWI— ФНЛ (@FNLeague) November 12, 2019
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