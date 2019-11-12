Олимп-ФНЛ опубликовала символическую сборную 22-го тура Олимп-ФНЛ по индексу InStat. В нее вошли три футболиста «Нижнего Новгорода» — Иван Темников, Али Гаджибеков и Артем Комолов.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Филиппов («Енисей») — Темников («Нижний Новгород»), Шишкин («Торпедо»), Гаджибеков («Нижний Новгород»), Гапон («Химки») — Брагин («СКА-Хабаровск»), Иванов («Енисей»), Комолов («Нижний Новгород»), Галиулин («Нефтехимик») — Глушенков («Спартак-2»), Алеф («Балтика»).