Главный тренер «Торпедо»: «Получили преимущество из-за удаления соперника, но им еще нужно было воспользоваться»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги победы над «Текстильщиком»? (3:1) в матче 9-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

— Всех с праздником, с победой. Парни молодцы, как и тренерский штаб. Получили преимущество из-за удаления игрока соперника. Но им нужно было еще воспользоваться. Хороший гол забили в первом тайме, а во втором укрепили наш успех. Но последний пропущенный мяч был необязательным.

— Были ли справедливыми два отменных гола в ворота соперника?

— Будем смотреть и анализировать.

— Смещение Шишкина в центр заранее обговорено или получилось по ситуации?

— По ситуации его туда передвинули. Когда перестроились и стали играть в два защитника, он действовал в опорной. Во втором тайме стало играть по-своему и попросили парней точнее пасовать. В первом тайме нам мешал брак в передачах.

— На какой позиции рассматриваете Шишкина?

— Большой плюс, что игрок может выступать на двух-трех позициях. Будем смотреть по ситуации. Главное, что он провел хороший матч.

— Торпедо вчера исполнилось 95 лет. Вы перед игрой особо настраивали подопечных?

— Настраивали как на обычную игру. Сергей Николаевич (Игнашевич — Прим. «СЭ») озвучил задачу, чтобы на каждый матч выходить только ради победы. Поздравил ли он команду с праздником? Сами себя поздравили.

— Илья Самошников как себя чувствует?

— Получил сильный ушиб, будем надеяться, что все обойдется. (Арман Мкртчян)