Главный тренер "Енисея" Алексеев отметил, что в команде будет играть много молодых игроков

Новый главный тренер "Енисея" Александр Алексеев дал интервью клубной пресс-службе, информирует официальный Youtube-канал красноярской команды.

– Большая ответственность в первую очередь. Это родная команда для меня. Работал в этом клубе профессиональным футболистом, детским тренером, тренером молодежной команды. Вся моя жизнь прошла в "Енисее". Весь тренерский штаб молодежки переходит в основную команду: Артем Баранов и тренер вратарей Виталий Пьянченко. Предстоит много работы – необходимо создавать новую команду. Сейчас с нами тренируется около 10-11 молодых футболистов. Просматриваем молодешь, все зависит от них.

Присутствие игроков молодежки Глеба Захарова и Данилы Польшикова в составе юношеской сборной России на турнире Гранаткина? Мне было очень приятно. Хороший показатель. Давно не было 17-18-летних футболистов, которые попадали в национальную команду.

"Енисей" тренируется сейчас в двухразовом режиме. До 1 июля находимся в Красноярске. Затем выезжаем в Москву, где готовимся к игре с "Текстильщиком", а затем с "Чертаново". Три недели осталось до начала чемпионата - это очень мало, нужно будет форсировать подготовку. Все тренировки через мяч. Что сказать болельщикам? Хотел бы пожелать им ходить на наши матчи. У нас будет приличное количество молодых игроков, – сказал Алексеев в интервью Youtube-каналу "Енисея".

Алексеев стал новым главным тренером "Енисея"