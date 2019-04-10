Генеральный директор "Сочи": "В лиге все время что-то происходит с арбитрами"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию "СЭ", что костромской судья Максим Чембулатов, обслуживавший матчи в Олимп-ФНЛ, отстранен до конца сезона.

Это произошло после матча 30-го тура "Сочи" – "Тюмень" (1:1), на котором он работал.

Кроме того, до завершения разбирательств отстранен другой рефери – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Предположительно, руководство ДСИ недовольно его работой на матче 29-го тура "Мордовия" – "Сочи" (0:2), который состоялся 30 марта.

Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров обратился к арбитрам первой лиги, сообщив им об учащении случаев "необъективности и предвзятости", а также рекомендовал не ввязываться ни в какие сомнительные ситуации и всегда руководствоваться правилами игры.

- В лиге все время что-то происходит с арбитрами. Это же люди, - сказал Рубашко. - Поэтому мы ничего не комментируем. Есть соответствующие органы, которые смотрят и принимают решения.

- "Сочи" жаловался на судейство?

- Любая команда всегда либо довольна судейством, либо нет. Люди пытаются рассудить две команды. Кому-то кажется одно, кому-то другое. Говорить о судействе неблагодарное дело.

- Двух человек, возможно, отстранили до конца сезона после последних двух матчей вашей команды. Вам об этом что-то известно?

- Мне известно, что было рассмотрение, а чем оно закончилось…. У меня информации нет.

- В ФНЛ участились случаи необъективности и предвзятости судей?

- Я так не сказал бы. Люди могут как ошибаться, так и что-то не доглядеть во время игры. Совпадение или нет, не могу сказать. Мы просто играем, и стараемся выполнить задачу. (Арман Мкртчян)