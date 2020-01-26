Генеральный директор «Химок»: «Инвесторы готовы вкладывать миллиарды? Это из области фантастики»

«СЭ» попросил генерального директора «Химок» Василия Иванова прокомментировать слухи вокруг команды.

— Член наблюдательного совета ФК «Химки» Александр Волнушкин заявил, что нашел двух инвесторов для клуба.

— Мне он об этом ничего не рассказывал.

— А как же разговоры о том, что кто-то был готов вложить в «Химки» то ли 600 миллионов рублей, то ли больше миллиарда, но владельцы клуба отказались?

— Кто-то такое пишет, а люди верят, считают, что мы стоим на пути прогресса. На самом же деле никто в клуб с подобными предложениями не обращался. Разговоры о миллиардах из области фантастики.

Член наблюдательного совета «Химок»: «Талалаев уходит, задача по выходу в РПЛ снята»

— Что теперь ждет «Химки»? Главный тренер Андрей Талалаев ушел, задача по выходу в РПЛ снята.

— Я уже говорил в интервью «СЭ», что выходить в премьер-лигу имеет смысл только при наличии серьезного спонсора. Пока такого нет. Но мы не собираемся сдаваться. Завтра команда вылетает на сбор в Турцию, все футболисты в составе. Хотя не буду скрывать, по ряду игроков есть интересные предложения, мы в стадии переговоров. Что касается главного тренера, то должны определиться с ним в ближайшие дни. (Константин Алексеев)

После первой части сезона подмосковная команда занимает третье место в первом дивизионе с 50 очками. Отставание от «Ротора» и «Торпедо» — 2 и 1 балл соответственно.