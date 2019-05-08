Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал "СЭ" информацию об обеспокоенности ряда руководителей клубов ФНЛ по поводу назначения арбитра из Нижнего Новгорода Игоря Низовцева на матч 36-го тура чемпионата "Балтика" – "СКА-Хабаровск".

За три тура до конца сезона дальневосточники занимают 5-е место в таблице Олимп-ФНЛ. СКА отстает на одно очко от "Нижнего Новгорода", идущего на 4-й строчке, что позволяет участвовать в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

– Конечно, мы обеспокоены этим назначением. Сами понимаете, "Нижний Новгород" и "СКА-Хабаровск" ведут борьбу за попадание в четверку, и на нашу игру назначают арбитра из региона, в котором располагается конкурент, – сказал Кандалинцев. – Наверное, это неправильно. В любом случае, мы надеемся на опыт Игоря Низовцева, на его порядочность и профессионализм. Рассчитываем, что матч с "Балтикой" пройдет достойно, но опасения у нас есть.

– Есть ли у СКА возможность как-то повлиять на назначение рефери?

– Наверное, этот вопрос с был спланирован заранее, бригаде купили билеты в Калининград и так далее. Сегодня состоится совещание директоров клубов ФНЛ, я попробую поставить вопрос о судействе. Может, меня услышат. По крайней мере, попытаемся сделать то, что возможно, чтобы заменить судью. Мы не будем сильно настаивать, все прекрасно понимаем и не собираемся ни с кем ругаться. Главное, чтобы все решалось на футбольном поле, а не в кабинетах. (Иван Торопцев)