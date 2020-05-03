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Гендиректор «Химок» — об увольнениях сотрудников и лицензировании в РПЛ

3 мая 2020, 15:09
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию об увольнениях сотрудников клуба.

Игроки &laquo;Химок&raquo; после победы.«Химки» могут стать частным клубом. Кто будет владельцем? Инсайды «СЭ»

— Верно ли сообщение об увольнении двенадцати работников «Химок»?

— На данный момент никаких увольнений нет.

— Но они будут в июне?

— Могу только повторить сказанное выше. Что случится в июне, будем обсуждать в июне.

— Как оцените перспективы «Химок» пройти лицензирование в РПЛ?

— Давайте сначала дождемся решений Исполкома РФС, а потом уже будем говорить о планах. (Константин Алексеев)

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