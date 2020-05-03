Гендиректор «Химок» — об увольнениях сотрудников и лицензировании в РПЛ
3 мая 2020, 15:09
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию об увольнениях сотрудников клуба.
— Верно ли сообщение об увольнении двенадцати работников «Химок»?
— На данный момент никаких увольнений нет.
— Но они будут в июне?
— Могу только повторить сказанное выше. Что случится в июне, будем обсуждать в июне.
— Как оцените перспективы «Химок» пройти лицензирование в РПЛ?
— Давайте сначала дождемся решений Исполкома РФС, а потом уже будем говорить о планах. (Константин Алексеев)