Где «Торпедо» будет играть весной?

Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала «СЭ», где автозаводцы проведут домашние матчи во второй части сезона. После 25 туров команда Сергея Игнашевича занимает второе место.

— У нас осталось четыре домашних матча (с «Ротором», «Нефтехимиком», «Спартаком-2"и «Факелом» — Прим. «СЭ»). По трем уже достигнута предварительная договоренность, что сыграем на Малой спортивной арене «Лужников». Мы отправляли официальный запрос. Получили ответ — нам готовы предоставить стадион. Так что сейчас уже идет бумажная работа.

— А четвертый матч?

— Нас, согласно регламенту, в последнем туре могут не развести с «Чертаново». Поэтому мы подыскиваем альтернативу. Один из вариантов — «Открытие Арена», так как «Спартак» в этот день дома не играет. (Виталий Айрапетов)