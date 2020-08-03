ФНЛ разрешила «Енисею» и «Факелу» обменяться кругами

«Факел» на официальной странице в «ВКонтакте» сообщил об обмене кругами с «Енисеем».

— Руководство «Енисея» обратилось к коллегам из «Факела» с просьбой о переносе места проведения матча между командами 9 сентября 2020 г. в 8-м туре ФНЛ из Красноярска в Воронеж и матча 28-го тура 6 марта 2021 г. из Воронежа в Красноярск, — говорится в сообщении. — Руководство нашего клуба пошло навстречу красноярцам, и администрация ФНЛ утвердила данные переносы. Соответствующие изменения уже внесены в календарь игр турнира ФНЛ.